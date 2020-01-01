Эводия Даниэля, Медовое дерево (Семена. Цена за 10шт. Морозоустойчивость до -30°C)

Описание

Эводия Даниэля, Тетрадиум Даниэля, Пчелиное дерево, Медовое дерево, корейская эводия (Euodia daniellii, Tetradium daniellii,

hupehensis)

Род растений из семейства Рутовые (Rutaceae).

Эводия Даниэля, Euodia daniellii

Родиной этого дерева, называемого еще корейской акацией, является Дальний Восток – Китай и Корея, – а в Европе оно известно около полувека.

Англичане прозвали Эводию «Пчелиным деревом» — Bee Bee Tree, а немцы — Wohlduftraute, что переводится как «Ароматный бриллиант».

Во Франции Эводия встречается в городских насаждениях и парках. Во время цветения вокруг них собирается огромное количество пчел.

Многие пчеловоды Франции стараются вокруг своих пасек посадить Эводию и Софору японскую. Эти деревья цветут в конце лета и тем самым пчёлы могут сделать себе зимние запасы. Да и мёд очень вкусный с Софоры и Эводии.

Эводия Даниэля, Euodia daniellii

Это растение схоже с белой акацией и липой, которые в умеренном климате являются рекордсменами по медопродуктивности. Но даже при таком сравнении Эводия остается вне конкуренции.

Мед пригоден для зимовки пчел.

Эводия высаженая в 1920г. Glendoick Gardens Шотландия. www.rhodogarden.com

Эводия высаженая в 1920г. Glendoick Gardens Шотландия. www.rhodogarden.com

Эводия Даниэля является самым перспективным медоносным деревом для России и Украины.

Мёд

Быстрорастущее дерево, которое может достигать от 6 до 15 м в высоту в зависимости от места произрастания.

Листья около 30 см, похожие на ореховые, состоят из 5-11 гладких тёмно-зелёных листочков, ароматных при растирании.

Крупные соцветия маленьких, белых, пахучих цветков появляются в конце лета. Это здорово и для пчёл, ведь цветущих в августе деревьев в наших садах уже нет.

Эводия Даниэля, Euodia daniellii

Эводия Даниэля признана ценным медоносом, ведь она привлекательна для пчел, которых может насчитываться до 20 особей на одном соцветии. Уже на третий год дерево начинает цвести и привлекать пчел.

Мёд Эводии схож с акациевым, однако отличается характерным ароматом.

Эводия Даниэля, Euodia daniellii

Дерево декоративно в любое время года – красивая глянцевая зеленая листва украшает пчелиное дерево весь сезон, а в июле и августе крупные соцветия цветов.

Возможно также повторное цветение в октябре.

Крупные ароматные соцветия наполняют окрестности благоуханием, и привлекают пчёл. По окончании цветения появляются не менее декоративные плоды, которые любят птицы.

Эводия Даниэля, Euodia daniellii

Ее семена созревают в клювовидных красновато-коричневых коробочках, собранных в грозди. Спелыми семенами кормятся зимой разные птицы.

Эводия Даниэля, Euodia daniellii

Эводия также очень декоративна осенью, в осенней окраске листвы.

Эводия Даниэля, Euodia daniellii

Эводия предпочитает яркое солнце или полутень и богатую, влажную, хорошо дренированную почву.

Лучше сажать на защищенном от холодных ветров участке.

Молодые растения нуждаются в укрытии, но со временем становятся более устойчивые к морозам.

Эводия растёт быстро и подходит как для декоративного садоводства, так и для лесонасаждений.

Выращивание:

Эводия не капризна относительно почвы, и не требует специальных условий для ее выращивания. Одинаково хорошо переносит бедные, сухие и песчаные почвы. Размножается исключительно семенами, созревающими в октябре.

Семена можно высевать в грунт под зиму.

Для высевания весной необходима стратификация (не менее месяца). Семена хранят при температуре около 0°C во влажном состоянии.

Некоторые семена всходят на второй и даже на третий год.

Первые годы жизни саженцы необходимо укрывать на зиму.

Саженцы зацветают через 3-4 года после посадки.